إيطاليا تعتزم تخفيف "الإغلاق" من 4 مايو المقبل

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم "الأحد" إن إيطاليا تعتزم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل، وستسمح للمواطنين بممارسة المزيد من الرياضات والتمارين الرياضية في الأماكن المكشوفة بالقرب من منازلهم.

وأدلى كونتي بهذه التصريحات في روما أثناء تقديم خطة الحكومة لإعادة الفتح التدريجي للبلاد في أعقاب أسابيع من إجراءات إغلاق صارمة تم اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا، خضعت للإغلاق لمدة أطول من أي دولة غربية أخرى، وقد سجلت أكثر من 26 ألف حالة وفاة ونحو 200 ألف حالة إصابة.

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