شواطئ ما بعد كورونا.. هل تنجح طريقة المنتجع الإيطالي؟

المصدر: بورتو سيزاريو (إيطاليا)- أ.ف.ب

في منطقة بوليا في أقصى الشرق الإيطالي، يرصف فابريتسيو مارتسانو، صاحب أحد المنتجعات السياحية، المظلات، مرسّماً الحدود باستخدام حبال رفيعة، في نموذج لما قد تكون عليه الشواطئ خلال الصيف، بعد تفشي فيروس «كورونا». هل ستنجح منطقة بورتو سيزاريو على البحر الأيوني في استقطاب الإيطاليين المتعطشين للعطلة، بعد تسعة أسابيع من الحجر المنزلي، المزمع استمراره حتى الرابع من مايو؟، هذا ما يأمله فابريتسيو مارتسانو صاحب منتجع «باتشينو غرانده»، ولكن شرط توفير أجواء «الصفاء» لهؤلاء.

ويوضح هذا المستثمر، أن الحبال الصغيرة الموضوعة على الرمل «تهدف ببساطة إلى إعطاء انطباع عن المساحات الفاصلة» بين رواد الشاطئ، الذي سيضم «30 % أقل من المظلات» هذه السنة، ما سينعكس «خسارة مالية حتمية».

ولتجسيد خطته الاستراتيجية بصورة أفضل، يشبه جزء من الشاطئ، الوضع في العام الماضي، مع مظلات متلاصقة الواحدة بجانب الأخرى.

مسافة متر

أما في الناحية الثانية، فيظهر نموذج «صيف 2020»، الذي يتسم بتباعد أكبر بين الرواد، مع مسافة فاصلة لمتر ونصف متر بين الكراسي. كذلك يتيح ممر مرسّم بحبال، الجلوس على الكرسي، من دون ملامسة مصطافين آخرين.

كذلك يتعين «زيادة خدمات» توصيل الطعام إلى رواد الشاطئ مباشرة على الكراسي، تفادياً لطوابير الانتظار على منصة الأكل، واحتراماً لمبدأ المسافة الآمنة.

ويقول «نحن، الإيطاليين، لدينا مخيلة واسعة، ويجب أن نجد وسيلة لإعطاء الناس انطباعاً بالأمان».

ويوضح فابريتسيو «يتصل بنا زبائن للاستعلام، واتخاذ القرار بالمجيء أو لا إلى البحر. هذا دافع للأمل لدينا».

حذر الخبراء

وقد يستقبل أصحاب المنتجعات البحرية في إيطاليا، 45 مليون سائح، أقل من المعدل السنوي، مع تسجيل خسائر بقيمة 30 مليار يورو لموسم 2020، بفعل تبعات وباء كوفيد 19، بحسب دراسة أجراها متخصصون في القطاع، فيما تتصدر إيطاليا قائمة البلدان الأوروبية الأكثر تضرراً، مع حوالى 26 ألف وفاة رسمياً.

كذلك ثمة حاجة إلى استثمار بقيمة 360 مليون يورو، لتوفير متطلبات السلامة المطلوبة لطمأنة الزبائن، أي حوالى 12 ألف يورو في المعدل لكل مستثمر للشاطئ في الموسم. ويسود قلق حالياً لدى «فيديربالنياري إيطاليا»، اتحاد المؤسسات البحرية، الذي يضم 13 مؤسسة إقليمية، وثلاثة آلاف مستثمر في القطاع السياحي.

هذا الاتحاد القوي في بلد يوظف فيه القطاع السياحي 4,2 ملايين شخص، ويدر 13 % من إجمالي الناتج المحلي، يتطلب تالياً مساعدات استثنائية، بما يشمل خصوصاً تقليصاً كبيراً في إيجارات استثمار الشواطئ وإعفاءات ضريبية.

لكن خبراء الصحة العامة، يقاربون الموضوع بحذر أكبر. ويقول مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد العالي للصحة، جوفاني ريتسا، إن الإيطاليين لن يتمكنوا من ارتياد البحر هذا الصيف، إلا في حال ثبات التحسن الحالي في البيانات الوبائية، و«مع احترام دقيق لمبدأ التباعد الاجتماعي»، تفادياً لعودة انتشار فيروس «كورونا».

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