بعد تعافيه من كورونا.. بوريس جونسون يستأنف عمله الاثنين

المصدر: د ب أ

أكد متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية اليوم السبت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا والتي أدت لدخوله الرعاية المركزة ثلاث ليال في أوائل أبريل.

وسيعود جونسون (55 عاما) لإدارة الحكومة تحت ضغوط بسبب التبعات الاقتصادية للعزل العام الذي استهدف الحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى زيادة حصيلة الوفيات.

وبحلول السبت سجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف حالة وفاة نتيجة كوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

ويتزايد الانتقاد لطريقة استجابة الحكومة للجائحة باختبارات محدودة ونقص المعدات الحمائية للعاملين في القطاع الطبي.

وواجه دومينيك راب الذي تولى القيادة بدلا من جونسون تساؤلات بشأن كيفية تخفيف بريطانيا العزل العام دون حدوث موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالفيروس.

وحث وزير الداخلية البريطاني يوم السبت الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام . ولكن نوابا كثيرين يريدون تخفيف القيود لتعزيز الاقتصاد الذي يتكهن البعض أنه قد يكون في طريقه لأعمق كساد منذ أكثر من 300 عام.

ونقل جونسون إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن بعد إصابته بأعراض كوفيد-19 في الخامس من أبريل نيسان وظل في الرعاية المركزة من السادس وحتى التاسع من أبريل نيسان.