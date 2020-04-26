طاجيكستان تستبق كورونا بإغلاق مدارسها

المصدر: د ب أ

أمر الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن أمس السبت باغلاق المدارس في البلاد لمدة أسبوعين وإلغاء فعاليات رياضية.

وجاء هذا الأمر بشكل غير متوقع لأن طاجيكستان لم تعلن حتى الآن عن أية حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

لكن الخبراء يشتبهون في حدوث حالات إصابة بكوفيد- 19، وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً عدم اتخاذ أي تدابير وقائية.

وإلى جانب الفعاليات الرياضية، فإنه سيتم إغلاق المسارح ودور السينما.

وكانت البلاد قد أغلقت حدودها بالفعل.

وأُمر عدة آلاف من المواطنين العائدين من الخارج بالتزام الحجر الصحي كإجراء وقائي.

وأعلن اتحاد كرة القدم في البلاد ليلة السبت تعليق موسم كرة القدم حتى 10 مايو المقبل، بعد المباريات المقرر إجراؤها اليوم الأحد.

يشار إلى أن طاجيكستان كانت واحدة من بين الدول التي لا تزال تشهد استمرار مباريات كرة القدم في الدرجة الأولى، إلى جانب بيلاروسيا وتركمانستان ونيكاراجوا وبوروندي.