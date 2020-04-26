تستمر في زفّ البشائر.. الصين تعلن عدم تسجيل وفيات بكورونا منذ 7 أيام

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق من دون تسجيل وفيات لليوم السابع توالياً.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة ست حالات منقولة محليا من بينها خمس حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونج كونج.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة.