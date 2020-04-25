إندونيسيا تسجل 396 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية في إندونيسيا اليوم السبت أن البلاد سجلت 396 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 8607 إصابات.

ووفقا للبيانات التي أعلنها أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، سُجلت 31 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 720.

وإندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ولديها حاليا أكبر عدد وفيات بالمرض في آسيا بخلاف الصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي ومساعدات أخرى لم يحددها لإندونيسيا لمساعدتها على التصدي للجائحة بناء على طلب من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.