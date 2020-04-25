تايلاند تسجل 53 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

المصدر: بانكوك – رويترز

أعلنت تايلاند تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة لرجل في الثامنة والأربعين من العمر أُصيب بالفيروس هو وأربعة من أفراد أسرته.

وثلاث من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بإصابات سابقة وهناك حالة ليست لها صلة واضحة بمصابين و42 حالة بين العمال المهاجرين الذين يخضعون للحجر الصحي في مركز لاحتجاز المهاجرين في إقليم سونجخلا جنوب البلاد.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إن سبع حالات أخرى سُجلت في إقليم يالا الجنوبي حيث تجري السلطات فحوصا مكثفة للسكان بسبب ارتفاع معدلات العدوى هناك.

وسجلت تايلاند 2907 حالات إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا منذ تصاعد وتيرة تفشي المرض في يناير، فيما تعافى 2547 مريضا وغادروا المستشفيات.