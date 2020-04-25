بوادر الأمل ما زالت تصل من الصين.. لا وفيات بكورونا لليوم السادس توالياً

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت تسجيل الصين 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 أبريل مقابل ست حالات جديدة في اليوم السابق.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 11 حالة واردة من الخارج مقابل حالتين تم إعلانهما في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق، والتي بلغت 34.

وكان من بين تلك الحالات أربع حالات واردة من الخارج.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند نفس المستوى وهو 4632 حالة دون تسجيل أية حالات وفاة جديدة في 24 أبريل.