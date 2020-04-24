أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إيطاليا منذ 19 مارس

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 420 اليوم الجمعة في أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 19 مارس، لكن الإصابات بلغت 3021 وهو رقم أعلى من نظيره ليوم أمس الخميس وهو 2646.

ويقل عدد المتوفين الجدد اليوم عن نظيره بالأمس الذي بلغ 464.

وذكرت الوكالة أن حصيلة الوفيات منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط بلغت 25969 وفاة وهو ثاني أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 192994 وهو الثالث على مستوى العالم بعد كل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد حاملي المرض المسجلين حاليا إلى 106527 من 106848 أمس الخميس وهو خامس انخفاض يومي على التوالي.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في أسرة العناية المركزة اليوم 2173 مقابل 2267 أمس الخميس في اتجاه نزولي طويل المدى للأعداد.

وتم الإعلان عن وصول عدد المتعافين إلى 60498 ممن سجلوا ضمن حالات الإصابة وكان العدد أمس 57576 حالة.

وقالت الوكالة إن عدد من تم فحصهم حتى اليوم بلغ 1.148 مليون شخص مقابل 1.053 في اليوم السابق وذلك من بين عدد السكان البالغ نحو 60 مليون نسمة.