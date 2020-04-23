بريطانيا تسجل 616 وفاة إضافية بفيروس كورونا

المصدر: لندن - أ ف ب

سجّلت بريطانيا اليوم الخميس 616 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في المستشفيات، في عدد أقلّ من عدد الوفيات المسجّل في اليوم السابق (+759)، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 18738 منذ بدء تفشي الوباء العالمي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأفادت وزارة الصحة أن 138078 شخصاً ثبُتت إصابتهم في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالوباء في أوروبا.

ولا تشمل الحصيلة التي تعلنها السلطات، الوفيات جراء الفيروس في دور العجزة حيث تُوفي، بحسب مسؤولين في القطاع، آلاف المسنّين.

وأكدت وزارة الصحة أمس الأربعاء أن البلاد تواجه "ذروة" الوباء.

وفُرض العزل في 23 مارس ويُفترض أن يتمّ تمديده لأسبوعين على الأقل في المملكة المتحدة التي يتعافى رئيس وزرائها من كوفيد-19 بعد خروجه من المستشفى في 12 أبريل.

ورغم الضغوط المتزايدة عليها، لا تعتزم الحكومة حتى الآن تخفيف تدابير العزل على خلاف دول أوروبية أخرى.

وتواجه الحكومة انتقادات لتأخرها في البدء بإجراء فحوص ولنقص معدات الوقاية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.