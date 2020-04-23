تسارع وتيرة عدوى كورونا في ألمانيا لليوم الثالث مع تسجيل 2352 إصابة جديدة

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2352 حالة وبلغ الإجمالي 148046 إصابة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع عدد وفيات الفيروس بواقع 215 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 5094 حالة.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • ألمانيا ،
  • كوفيد 19
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