ترامب: سندمر أي زورق إيراني يتحرش بسفننا

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية.

وكتب ترامب، على حسابه على موقع تويتر، :"لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".

وقال الجيش الأمريكي الأربعاء الماضي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اقتربوا مرارا من السفن الحربية الأمريكية في الخليج بطريقة "خطيرة وتنم عن المناوشة".

وذكرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان إن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية الست بسرعة مرتفعة، واقتربت في بعض الحالات لمسافة نحو تسعة أمتار.

وأضافت البحرية إنها تجنبت الاصطدام مع الزوارق بإجراء مناورات ولم يتعرض أي فرد للإصابة.

وبحسب القوات الأمريكية، انتهكت القوارب الإيرانية قواعد السلامة الخاصة بالملاحة والقانون الدولي من خلال "أعمال خطيرة واستفزازية".

وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.