أول اختبار سريري للقاح «كورونا» في ألمانيا

المصدر: برلين - د.ب.أ

منح معهد «باول إرليش» الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية أول تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضاداً لفيروس «كورونا» المستجد.

وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه تم منح شركة «بيونتيش» للتكنولوجيا الحيوية تصريحاً باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء. وبحسب بيانات «بيونتيش»، من المخطط إجراء الاختبارات على نحو 200 متطوع.

وذكر معهد «باول إرليش» أن «اختبار لقاحات مرشحة على الأفراد يعد علامة فارقة مهمة في الطريق نحو الوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد مرض «كورونا» بالنسبة للسكان في ألمانيا وخارجها». وأوضح المعهد أن التصريح مُنح عقب تقييم دقيق للمخاطر والمنافع المحتملة للقاح المرشح. وتتعاون شركة «بيونتيش» في تطوير اللقاح مع شركة «فايزر» العالمية للأدوية.