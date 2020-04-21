إيطاليا تسجل 534 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية بإيطاليا إن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 قفز في البلاد بواقع 534 حالة وفاة اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 454 في اليوم السابق، وذلك في أكبر حصيلة يومية منذ يوم الجمعة.

وزاد أيضا عدد الإصابات الجديدة إلى 2729 من 2256 يوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ انتشار الوباء في 21 فبراير شباط بلغ 24648، وهو ثاني أعلى رقم مسجل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ العدد الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 183957 حالة، وهو ثالث أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وتراجع عدد المسجلين حاليا كحاملين للمرض إلى 107709 من 108237 يوم الاثنين في ثاني تراجع يومي على التوالي.

وبلغ عدد الخاضعين للعلاج في وحدة العناية المركزة 2471 شخصا نزولا من 2573 أمس الاثنين. وأعلن شفاء 51600 من المصابين بالفيروس مقابل شفاء 48877 في اليوم السابق.