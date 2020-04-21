عدد مصابي كورونا في أمريكا تجاوز 800 ألف

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لـ "رويترز" أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة "الثلاثاء"، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.

لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع إذ كانت الزيادة لا تتجاوز30 ألفا في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة في الرابع من أبريل نيسان الجاري حين بلغت 35392 إصابة.

ووصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 45 ألفا، في زيادة تتجاوز 2000 حالة رغم عدم إبلاغ العديد من الولايات بالعدد المسجل لديها اليوم الثلاثاء. وتباطأت وتيرة الوفيات إلى ما دون 2000 حالة أيضا على مدى ثلاثة أيام حتى "الاثنين".

ووصلت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند 2806 حالات يوم 15 أبريل.





