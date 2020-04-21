الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

المصدر: رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي وفيات.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق.

ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض أمس بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيسي إلى 82758 ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل .