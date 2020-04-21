منصة بيانات أوروبية جديدة لأبحاث كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الاثنين، عن إطلاق منصة بيانات أوروبية جديدة بشأن مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتهدف المنصة إلى تبادل المعلومات بين الباحثين من أجل اكتشاف لقاحات وأدوية وأنظمة اختبار تتعلق بذلك المرض.

وقالت فون دير لاين إن العلماء جمعوا بالفعل قدرا كبيرا من المعرفة حول فيروس كورونا المستجد، ولا يمكن لباحث واحد أن يجد حلا من تلقاء نفسه.

وأوضحت أنه يمكن للباحثين حفظ نتائجهم على المنصة واستخدام النتائج الأخرى التي توصل إليها زملاؤهم.

وتوقعت المفوضية أن يتم رفع آلاف المنشورات على المنصة خلال بضعة أيام.