المجر تحدد موعداً للعودة للحياة الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

توقّع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، مستنداً إلى خبراء، أن يقدم خطة في وقت مبكر من الشهر المقبل للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد إجراءات العزل العام في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية (إم.تي.آي)، التي نقلت عن أوربان قوله إنه بحلول الثالث من مايو ستكون المجر مستعدة للتعامل مع أي ارتفاع في عدد المصابين بالعدوى، ومن ذلك الحين فصاعداً يمكنها أن تدرس سبل العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً.

وكانت «روسيا اليوم» نقلت عن أوربان قوله الأحد، إن الخبراء يتوقعون أن يبلغ الوباء ذروته في البلاد في الثالث من مايو، مشيراً، خلال زيارته لمستشفى في البلاد، إلى أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى المجر 5 آلاف جهاز تنفس صناعي.

وأضاف: إن العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 8 آلاف، وهو ما سيكون كافياً لعلاج جميع المصابين بمرض كوفيد-19 الذين يحتاجون لهذه الأجهزة.

ومددت حكومة أوربان في 10 أبريل، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.

وسجلت المجر حتى اليوم 1984 إصابة مؤكدة وتوفي بالمرض 199 شخصاً، وتمثل أزمة «كورونا» أكبر تحدٍ لأوربان الذي يحكم البلاد منذ نحو عشر سنوات.