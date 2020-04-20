1775 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا ليرفع إجمالي المصابين إلى 141672

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 1775 حالة إلى 141672 حالة فيما يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 110 حالات إلى 4404 حالة.

