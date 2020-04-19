تراجع وفيات كورونا في إيطاليا لأدنى مستوى منذ أسبوع

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن وفيات وباء فيروس كورونا في البلاد زادت 433 حالة اليوم "الأحد "وهو أدنى مستوى يومي منذ أسبوع بينما تباطأ عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 3047 من 3491 في اليوم السابق.

وكان عدد الوفيات أمس السبت 482 نزولا من 575 يوم الجمعة.

ويشير العدد اليومي للوفيات والإصابات إلى استمرار الوضع المستقر على نطاق واسع في الأسبوعين الماضيين.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير شباط إلى 23660 وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 178972.