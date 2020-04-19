الصين تعلن أدنى حالات إصابة جديدة بكورونا منذ شهر

المصدر: رويترز

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 18 أبريل فيما يعد أقل عدد منذ 17 مارس وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق. أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم. وِأضافت أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 أبريل إلى 82735 حالة.

وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة.