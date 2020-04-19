إندونيسيا تصعد للمركز الثاني آسيوياً في وفيات كورونا

المصدر: رويترز

نقلت وسائل إعلام رسمية عن داينج فقيه، الرئيس العام لجمعية الأطباء الإندونيسيين، قوله أمس السبت إن حصيلة الوفيات في إندونيسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت على الأرجح إلى ألف شخص؛ أي ما يقارب ضعف العدد الرسمي وهو 535 وفاة.

وهناك تفاوت بين الأرقام الرسمية وتقديرات جمعية الأطباء الإندونيسيين، لأن البيانات الرسمية لا تتضمن الوفيات من بين المرضى الذين يشتبه إصابتهم بالفيروس لكنهم مازالوا في انتظار نتائج التحليلات.

وقال داينج لوسائل إعلام محلية "أولئك الذين لم يتم حتى الآن تأكد إصابتهم بمرض كوفيد-19 تفيد المستشفيات بوفاتهم جراء المرض".

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الصحة الإندونيسية للتعليق.

وحتى مع الأرقام الرسمية تكون إندونيسيا قد أعلنت عن وفيات بفيروس كورونا أكثر من أية دولة آسيوية أخرى بخلاف الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم السبت تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.

وتجاوزت إندونيسيا أول أمس الجمعة الفلبين لتصبح البلد الذي به أعلى عدد من المصابين في جنوب شرق آسيا.