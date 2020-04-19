ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا إلى 690714 والوفيات إلى 35443

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 690 ألفا و714 حالة، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394 ليصل إجماليه إلى 35 ألفا و443.

وأضافت المراكز أن بياناتها بخصوص حالات مرض كوفيد-19 والناجم عن الإصابة بفيروس كورونا تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل، مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.