إيطاليا تعلن عن 482 وفاة و3491 إصابة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد وفيات كورونا "كوفيد-19" في إيطاليا ارتفع اليوم "السبت" بواقع 482 وفاة في أقل معدل زيادة يومية منذ 12 أبريل كما استقر عدد الإصابات الجديدة مسجلا 3491 حالة.

وزادت وفيات جائحة كورونا في إيطاليا 575 حالة "الجمعة" مقابل 525 يوم الخميس بينما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة قليلا مسجلا 3493 مقابل 3786 في اليوم السابق.

وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضية.

والأعداد أقل بدرجة كبيرة من مستويات الذروة المسجلة في أواخر مارس لكن اتجاه التراجع لم يتقدم كما كان مأمولا على نطاق واسع في الدولة التي تشهد إغلاقا منذ قرابة ستة أسابيع.

ويمثل العدد المعلن للوفيات اليوم السبت أقل معدل زيادة يومية منذ الأحد الماضي عندما سجل 431.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن عدد المتوفين في البلاد منذ ظهور المرض في 21 فبراير ارتفع إلى 23227 وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات بالعالم بعد الولايات المتحدة. وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 175925.