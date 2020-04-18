ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 5031 شخصا

المصدر: رويترز

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 5031 شخصا اليوم السبت.

وأضاف المتحدث أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.

وصرح بأن العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19 الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.

كان تقرير برلماني قد أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.