تعيين شوارزنيجر مستشاراً لكاليفورنيا بشأن كورونا

المصدر: د ب أ

قال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة إنه تم تعيين نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر مع مجموعة من المستشارين في مناصب مرتبطة بفيروس كورونا المستجد وفريق استعادة النشاط الاقتصادي.

وستساعد مجموعة العمل التي تتألف من سياسيين ورجال أعمال الحاكم جافين نيوسوم على وضع خطط لإعادة فتح الاقتصاد في نهاية المطاف بالولاية، وذلك عندما يتم تدريجيا تخفيف التدابير الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وإلى جانب شوارزنيجر (72 عاما)، والذي حكم الولاية من عام 2003 إلى عام 2011، عين نيوسوم الحكام السابقين جيري براون وجراي ديفيس وبيت ويلسون. وتم اختيار رئيس ديزني السابق بوب إيجر ورئيس شركة أبل تيم كوك من بين رجال الأعمال البارزين في الفريق.

وأعلن نيوسوم هذا الأسبوع أن القيود واسعة النطاق على حركة 40 مليون من سكان الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وسيجري تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة فقط عندما ينخفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس.

وسجلت كاليفورنيا حتى الآن أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا، واقتربت الوفيات من 1000 يوم الجمعة، وفقا لأرقام رسمية ذكرها نيوسوم.