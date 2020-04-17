الحيوانات البرية تجوب متنزه يوسيميتي بكاليفورنيا في غياب الزوار

المصدر: رويترز

يتبختر دب على العشب في الغابة ويتنزه قطيع من الغزلان في طريق خال بعد أن تسببت قيود فيروس كورونا في أن يخلو متنزه يوسيميتي الوطني بشمال كاليفورنيا من الزائرين، وأن تصبح الحيوانات البرية أكثر جرأة.

وقال فرانك دين رئيس الحماية في يوسيميتي خلال مقابلة "الوضع هادئ للغاية في الوقت الحالي في المتنزه".

وأضاف "مشهد مدهش حيث تسمع الأصوات الطبيعية للنهر والحيوانات البرية والطيور. الحيوانات البرية تجرأت قليلا الآن لأن هناك أناس عددهم قليل حولها".

ويوسيميتي، وهو أحد أفضل المتنزهات الوطنية المعروفة في الولايات المتحدة، مغلق أمام الجميع باستثناء عاملين عددهم قليل وسكان محليين منذ 20 مارس آذار في إطار حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء فيروس كورونا.