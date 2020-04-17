ارتفاع معدل وفيات كورونا في إسبانيا

المصدر: رويترز

سجلت إسبانيا 585 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورون اليلة "الجمعة" ارتفاعا من 551 في الليلة السابقة لكن لا تزال هذه الأرقام تقل كثيرا عن ذورة الوفيات.

وكانت أرقام الوفيات تزيد عن 900 في كل ليلة خلال ذورة تفشي الفيروس المستجد الذي يتسبب في مرض كوفيد-19، وإسبانيا واحدة من أشد الدول تضررا بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

ولا تتضمن أرقام "الجمعة" حالات الوفاة التي يشتبه بأنها حدثت بسبب الفيروس حيث أكدت الحكومة الإسبانية أنها لا تحصي الحالات المشتبه بها ضمن الأعداد الإجمالية، وذلك تماشيا مع العديد من الدول الأخرى.

وقالت الحكومة إنها ستسعى إلى مواءمة عمليات جمع البيانات من 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا، وذلك بعد أن بدأت كتالونيا في إدراج حالات الوفاة المشتبه بها بسبب فيروس كورونا يوم "الأربعاء" ضمن أعداد الوفيات، مما تسبب في زيادة حصيلتها بشكل كبير.

وكانت الأقاليم الإسبانية تقوم بإحصاء أرقام الإصابات والوفيات حتى تم الإعلان عن حالة تأهب وطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في 14 مارس لتتولى الحكومة مسؤولية جمع البيانات بشكل مركزي.

وقال مدير خدمات الطوارئ الصحية فرناندو سيمون إن البلاد تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية من خلال إدراج المتوفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فقط ضمن أعداد الضحايا على مستوى البلاد.

وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل الصارمة التي بدأت في فرضها في 14 مارس، مما ساعد على عودة بعض قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التصنيع، إلى العمل هذا الأسبوع.

لكن لا يزال المواطنون حبيسي بيوتهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية مثل الطعام، ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.

وأعلنت وزارة الصحة في كتالونيا يوم الأربعاء عن تسجيل 3224 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة حصيلتها السابقة تقريبا إلى الضعف، وذلك بعد أن أدرجت حالات الوفاة المؤكدة والمشتبه بها في دور رعاية المسنين للمرة الأولى. ولم يتم إدراج هذه الأرقام المعدلة من إقليم كتالونيا في العدد الرسمي.