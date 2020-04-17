الصين تنفي التعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنه لم يحدث مطلقا أي تعتيم بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين مضيفا أن الحكومة لا تسمح بذلك.

وقال للصحفيين في إفادة يومية إن مراجعة إجمالي الإصابات في ووهان، التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية العام الماضي، كانت نتيجة تدقيق إحصائي لضمان الدقة مضيفا أن المراجعة ممارسة عالمية شائعة.

وراجعت السلطات الصحية في ووهان أمس الخميس إجمالي الوفيات وعدلتها بالزيادة بنسبة 50 بالمئة إلى 3869 شخصا لتدارك ما وصفته بالتقارير الخاطئة والتأخير في الإبلاغ عن الوفيات وغيرها من أوجه التقصير.

وشكك البعض علنا، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دقة إعلانات الصين بشأن نطاق الوباء في البلاد.