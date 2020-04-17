ووهان الصينية تعدل عدد الوفيات الناجمة عن كورونا

المصدر: د ب أ

عدلت مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي لتفشي فيروس كورونا، عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لتزيد 1290 وفاة، لتبلغ الحصيلة 3869.

وجاء في بيان لحكومة مقاطعة هوبي، التي توجد بها مدينة ووهان، إن عدد الضحايا قد تم تعديله بسبب التقارير المتأخرة من المؤسسات الطبية، وبسبب وفاة بعض مرضى فيروس كورونا في منازلهم في الوقت الذي كانت فيه المستشفيات مكتظة في المراحل الأولى من الوباء.

وتأتي المراجعة في الوقت الذي تعرضت فيه دقة البيانات الصينية المتعلقة بفيروس كورونا للتشكيك في الخارج وكذلك من قبل مواطنيها.

وقالت الحكومة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المؤكدة في ووهان ارتفع بمقدار 325 حالة ليصل إلى 50 ألفا و 333 شخصا.

