أكثر من 33 ألف وفاة بكورونا في أمريكا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 33 ألف شخص أمس الخميس، وذلك مع إعلان الرئيس دونالد ترامب توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم، حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد.

وزاد عدد الوفيات 2200 تقريبا أمس الخميس، ولم يعلن عدد من الولايات الإحصاءات لديه بعد، مقارنة مع زيادة قياسية أمس بلغت 2507 حالات وفاة.

وألحقت إجراءات العزل العام ضررا جسيما باقتصاد البلاد لمستويات لم يسبق لها مثيل منذ الكساد الكبير قبل قرابة قرن من الزمان مع سعي أكثر من 20 مليون أمريكي للحصول على إعانات البطالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، أكثر من 665 ألفا أمس الخميس بعد زيادة بنحو 28 ألف حالة. وزادت الإصابات الجديدة أمس بواقع 30 ألف حالة.