الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وزير الصحة لويز هنريك مانديتا، بحسب تغريدة لمانديتا أمس الخميس.

ودأب مانديتا وبولسونارو على الاختلاف في وجهات النظر حول ما يجب اتخاذه من إجراءات عندما تتعامل الدولة مع فيروس كورونا المستجد.

وكتب مانديتا عقب اجتماع مع الرئيس في برازيليا، حيث مقر حكومة البلاد: "لقد سمعت حالا من الرئيس جايير بولسونارو رسالة بشأن إقالتي".

وقال "أود أن أتقدم بالشكر للحصول على هذه الفرصة للتخطيط حول كيفية التعامل مع الجائحة، وهو التحدي الكبير الذي يواجه نظامنا الصحي".

وقلل بولسونارو من أهمية فيروس كورونا باعتباره "إنفلونزا صغيرة" ودعا إلى العودة إلى العمل كالمعتاد.

وكان وزير الصحة، الذي شغل منصبه منذ يناير 2019 عندما وصلت الحكومة إلى السلطة، يدعم تقييد الحياة العامة ومناصرا للتباعد الاجتماعي.

وعبر كلا الرجلين عن آرائهما من خلال المؤتمرات الصحفية العامة والمقابلات التلفزيونية، وتدهورت علاقتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مانديتا في برنامج فانتاستيكو التلفزيوني الشهير يوم الأحد "البرازيليون لا يعرفون ما إذا كان ينبغي عليهم الاستماع إلى الرئيس أو إلى وزير الصحة".

واتهم بولسونارو مانديتا بـ "الافتقار إلى التواضع".

وأظهر استطلاع أجراه معهد الاستطلاع داتافولها الأسبوع الماضي أن 33 بالمئة من البرازيليين يعتقدون أن تعامل بولسونارو مع أزمة الفيروس كان جيدًا، بينما قال 76 بالمئة نفس الشيء عن مانديتا.

يشار إلى أنه كان هناك توقعات في العاصمة برازيليا بإقالة مانديتا منذ بعض الوقت. وسيخلفه طبيب الأورام نيلسون تيتش.