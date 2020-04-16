سنغافورة تسجل 728 إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة رصد 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4427.

وأوضحت الوزارة أن 654 حالة من الإصابات الجديدة مرتبطة بمجمعات سكنية لعمال مهاجرين.

والإحصاء الجديد مرتفع كثيراً عن حصيلة أمس الأربعاء التي بلغت 447 حالة جديدة، ولم تسجل سنغافورة أي حالات وفاة جديدة اليوم الخميس ليظل العدد عند 10 وفيات.

وتمكنت السلطات من كبح انتشار الفيروس عبر إجراءات مشددة للرصد والمراقبة لتحظى بإشادة منظمة الصحة العالمية، لكن العدوى تنتشر سريعا بين العمال المهاجرين كثيري العدد مما يبرز ما تقول منظمات حقوقية إنها حلقة ضعيفة في جهود احتواء تفشي الفيروس.



