سويسرا تقرر رفع قيود كورونا على 3 مراحل حتى أوائل يونيو

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الخميس أنها تعتزم رفع الكثير من القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مواجهة جائحة كورونا، وذلك على ثلاث مراحل في الفترة بين أواخر أبريل الجاري وأوائل يونيو المقبل.

ويأتي ذلك في أعقاب قرابة ثلاثة أسابيع من تراجع أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد.

وقال وزير الصحة السويسري، ألان بيرسيه، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برن إنه سيتم السماح لمصففي الشعر ومتاجر الأجهزة باستئناف النشاط يوم 27 أبريل، كما سيتم رفع القيود على الخدمات الطبية غير العاجلة.

وأضاف الوزير أنه إذا لم يسبب رفع القيود قفزة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، المسبب لمرض "كوفيد- 19"، ستستأنف متاجر التجزئة الأخرى والمدارس الابتدائية نشاطها يوم 11 مايو.

وأوضح أنه إذا لم تحدث زيادة في عدد الإصابات بعد المرحلة الثانية، سيتم فتح مدارس المستويات الأعلى والجامعات يوم 8 يونيو، وكذلك بعض الأماكن العامة مثل المتاحف والحدائق.

ولم تتخذ الحكومة قرارا بعد بشأن موعد استئناف العمل في قطاعات السياحة والمطاعم والترفيه.

وسجلت سويسرا أكثر من 26 ألفاً و500 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الخميس، بينها أكثر من ألف حالة وفاة.