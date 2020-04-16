السويد تمدد إغلاق حدودها 30 يومًا للحد من كورونا

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الخميس، إن بلاده ستمدد حظر السفر الخارجي للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا أخرى كجزء من الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفرضت المفوضية الأوروبية حظر سفر داخل دول الاتحاد الأوروبي في 27 مارس ، وتم تطبيقه منذ ذلك الحين عبر دول التكتل الـ 27.

وصرح لوفين بذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع ميكائيل دامبرج وزير الداخلية وباتريك انجستروم من شرطة الحدود السويدية.

وتم السماح بالسفر لمواطني الاتحاد الأوروبي وكذلك المواطنين أو المقيمين في دول منطقة شنجن للتنقل الحر خارج الاتحاد الأوروبي مثل النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين.

وقال دامبرج إن التمديد حتى 15 مايو المقبل يتماشى مع قرار المفوضية الأوروبية السابق.

وأضاف دامبرج ، إن الإعفاءات الأخرى تطبق على المقيمين أو مواطني السويد والدبلوماسيين والعاملين في المجال الصحي والأشخاص الذين يقومون بتوصيل السلع الأساسية مثل الأدوية والعاملين الموسميين في قطاع الزراعة.

وقال إنجستروم إن شرطة الحدود السويدية كانت قد رفضت خلال الأسابيع الأربعة الأولى من حظر السفر دخول نحو 60 شخصًا ، وأشار إلى أن السفر قد انخفض بشكل حاد.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية إنها سجلت اليوم الخميس 12540 حالة إصابة جديدة بالفيروس المميت و 1333 حالة وفاة بكوفيد 19.