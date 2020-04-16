الاتحاد الأوروبي: تطبيقات رصد كورونا يجب أن تحترم الخصوصية

المصدر: رويترز

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه يجب على دول التكتل التي تستخدم تطبيقات الهواتف المحمولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد أن تضمن اتساق هذه التطبيقات مع قواعد احترام الخصوصية في الاتحاد وأن تتجنب استخدام بيانات تحديد المواقع الشخصية.

جاءت التوصيات في إطار نهج أوروبي موحد بشأن استخدام التكنولوجيا لمكافحة مرض كوفيد-19 وبعد أن طرحت عدة دول في الاتحاد مجموعة من التطبيقات أثارت انتقادات من نشطاء معنيين بالدفاع عن خصوصية البيانات.

وقال تيري بريتون مسؤول السياسات الرقمية في بيان "وجود ضمانات قوية للخصوصية شرط مسبق لاستخدام هذه التطبيقات".

وقالت المفوضية إن تطبيقات الهواتف المحمولة يجب أن تحظى بتصديق السلطات الصحية ويكون تنزيلها طواعية ويتم مسحها فور انتفاء الاحتياج إليها ويجب أيضا أن تعتمد على البيانات دون تحديد هويات الأشخاص.