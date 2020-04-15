ًموسكو تعتبر خطوة ترامب حيال منظمة الصحة: "مقاربة أنانية جدا"

المصدر: أ ف ب

نددت روسيا الأربعاء بما اعتبرته "مقاربة أنانية جداً" من جانب الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تعليق المساهمة المالية في منظمة الصحة العالمية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح: "إن إعلان واشنطن بالأمس تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية يثير قلقاً كبيراً في رأينا. إنه يعكس المقاربة الأنانية جداً للسلطات الأمريكية في مواجهة ما يحصل في العالم".

وأضاف: "توجيه مثل هذه الضربة إلى منظمة الصحة على مرأى من المجتمع الدولي يعد خطوة تستحق التنديد والإدانة".

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن قرار الرئيس الأميركي "يثبت أن الولايات المتحدة تحتاج دائماً إلى كبش محرقة".

والليلة الماضية أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده، الممول الأول لمنظمة الصحة العالمية عبر أكثر من 400 مليون دولار سنوياً، ستوقف تمويلها حتى تنتهي من تقييم دورها في "سوء إدارة وإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت تصاعد فيه الجدل، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الثلاثاء "محاولات تسييس ملف وباء كوفيد-19". وقال في مؤتمر صحافي: "أي شخص يطلع على التسلسل الزمني لتفشي الوباء وعلى التصريحات والقرارات التي اتخذتها منظمة الصحة سيقتنع بأنها تصرفت بفعالية".