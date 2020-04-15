الاتحاد الأوروبي يفعّل المواجهة «العسكرية» مع «كورونا»

المصدر: بروكسل - وام

كلف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل دائرة العمل الخارجية الأوروبية، بإنشاء فرقة عمل مخصصة لدعم وتسهيل تبادل المعلومات مؤقتاً حول المساعدة العسكرية التي تقدمها الجيوش الوطنية لدعم السلطات المدنية في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.



وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن القرار يعتبر متابعة ملموسة للمؤتمر المرئي لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 6 أبريل الحالي. وتضم فرقة العمل خبراء من الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي وخدمات أخرى حسب الحاجة.



وتوفر فرقة العمل في المقام الأول نقطة مركزية للدول الأعضاء لتبادل - من خلال منصة عبر الإنترنت - الطلبات وأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى ذات الصلة كرد على تفشي وباء الفيروس المستجد.



الآثار المحتملة



وستعزز فرقة العمل أيضاً جهود الاتصالات الاستراتيجية حول المساهمات التي تقدمها القوات المسلّحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في معالجة آثار الوباء وتساعد في تحديد الدروس المستفادة والآثار المحتملة على السياسة الأمنية والدفاعية لتعزيز المرونة والتأهب لحالات الأزمات في المنطقة مستقبلاً.



ومن خلال العمل في خدمة الدول الأعضاء، يمكن لفرقة العمل تقديم الدعم لمركز تنسيق الاستجابة للطوارئ، حسب الضرورة، بشأن استخدام الأصول العسكرية للدول الأعضاء في سياق الحماية المدنية في أوروبا. كما ستنسق فرقة العمل بشكل وثيق مع «الناتو»، ما يضمن التكامل الكامل والتعزيز المتبادل وتجنب الازدواجية.



وقال الاتحاد الأوروبي إنه في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك أمثلة إيجابية عديدة على الدعم المتبادل بين القوات المسلّحة للدول الأعضاء، وقد ساعدت طائراتها العسكرية على إعادة عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين في الخارج كما قاموا بتوصيل المعدات الطبية ونقل المرضى للعلاج من دولة إلى أخرى.