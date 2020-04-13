حملة إعادة انتخاب ترامب تجمع 212 مليون دولار في 3 أشهر

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي اليوم الاثنين أن اللجنة وحملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب جمعتا أكثر من 212 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ويشير بيان اللجنة بشأن جمع التبرعات إلى أن حملة ترامب لا تزال تمضي قدماً في تعزيز رصيدها رغم وجود أزمة صحية بالبلاد عرقلت حياة الأمريكيين بشكل كبير وأدت لإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وجمعت حملة ترامب واللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري أكثر من 63 مليون دولار في مارس الماضي، وهو الشهر الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ــ 19)، ما دفع الولايات والسلطات المحلية لمطالبة ملايين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم.

وقالت اللجنة إن جمع الأموال يسهم في تمويل عملياتها الميدانية، التي تجري بأكملها حالياً عبر الإنترنت.