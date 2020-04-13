بوتين: روسيا تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة

المصدر: رويترز

أشاد الرئيس الروسي فلادمير بوتين بجهود بلاده في مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين حول وضع الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بوتين القول إن البلاد تمكنت حتى الآن من التعامل مع فيروس كورونا بصورة فعالة.

وأضاف أنه من أجل الاستمرار في نفس الكفاءة في التعامل مع الفيروس خلال الأيام المقبلة، سيتعين على روسيا اتخاذ إجراءات معينة.

وقال بوتين إن من بين هذه الإجراءات ضرورة وضع توقعات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لوضع لفيروس، والأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات.

وأضاف" علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات، حتى الأكثر تعقيدا منها، من أجل تعديل استراتيجيتنا بصورة ملائمة وفي الوقت المناسب، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعد الطبية لمواطنينا".

وأشار بوتين إلى أنه يجب توافر جميع الموارد اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس، وتشمل معدات الحماية وأجهزة التنفس الصناعي، في جميع المناطق بالبلاد . وأوضح بوتين أن البلاد تواجه حاليا أزمة نقص المعدات الطبية ، قائلا إنه أصدر أوامره للحكومة باتخاذ خطوات لمواجهة هذا النقص.

كما أوضح الرئيس أنه قد يلجأ لموارد الجيش الروسي لمواجهة أي نقص يحدث خلال مواجهة الفيروس. وأشار بوتين إلى تجربة روسيا في التعامل مع الأوضاع المعقدة، مضيفا أن الجيش الروسي يساعد حاليا الدول الأجنبية في معركتها ضد الفيروس.