الصين تسجل 108 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

المصدر: رويترز

أعلن بر الصين الرئيسي 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن 99 حالة قبل يوم فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج .

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين إن البر الرئيسي أعلن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي وبزيادة عن 97 حالة أعلنت قبل يوم إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82160 حالة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.