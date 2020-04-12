إيطاليا تسجل عدد الوفيات الأقل خلال أسابيع

المصدر: أ ف ب

أعلنت إيطاليا الأحد تسجيل 431 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 مارس (427 وفاة) عن 500. وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها جهاز الحماية المدنية المدني بنحو الثلث عن حصيلة السبت (619).

وتعد إيطاليا من بين أكثر البلدان تضررا بالوباء، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الاحصاءات الرسمية.

ورحب قائد جهاز الحماية المدنية أنجيلو بوريلي "باستمرار تراجع الضغط على مؤسساتنا الصحيّة".

وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة (3343) لليوم التاسع على التوالي.

من جهته، قال الطبيب المتخصص بالأمراض الصدرية في مستشفى "جيميلّي" بالعاصمة روما لوكا ريشيلدي: "نجحنا عبر التدابير المتخذة في تخفيف الضغط".

وتكتسي السيطرة على العدوى أهمية خاصة في إقليم لومبارديا (شمال)، باعتباره الأكثر تضرراً بعد تسجيله نصف حالة الوفيات بالبلاد.

وأحصت السلطات الصحية في الإقليم 111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ما لم يحصل منذ نحو شهر.

وقال مسؤول الصحة الإقليمي جوليو غاليرا إن عدد الوفيات "أقل بكثير من أمس ومن الأيام الماضية، يوجد منحى تنازليّ".