الهند تصدّر 70% من اللقاحات إلى العالم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«في ظل وجود سبعة مليارات إنسان في العالم يحتاجون مبدئياً إلى اللقاح، لا بدّ من أن يتولّى أحدهم تصنيع اللقاحات بجرعات كثيرة وسرعة كبيرة».. هكذا يعتقد الدكتور جيروم كيم، من كوريا الجنوبية، المدير العام لمعهد اللقاحات الدولي، في حديث تلفزيوني له أخيراً، تطرّق فيه إلى قصة نجاح الهند في محاربة «كوفيد-19».

وأشار جيروم، عالم الأمراض السريرية والمتحدث الطليعي في العالم عن اللقاحات، وأحد قادة البرنامج العسكري الأمريكي المتعلق بلقاح الإيدز، إلى دور الهند في التصدي لفيروس كورونا.

وقال: «للهند دور ضخم تؤديه، ليس بسبب حجم سكانها الهائل، بل لأنها، كما نعلم، تملك قطاع تصنيع لقاحات مهماً، إذ إن 70% من اللقاحات المستخدمة في العالم لبرامج التحصين الموسّع مصنوعة في الهند، وكل طفل في العالم تقريباً تم تلقيحه بعقار صنعته الهند، وهذا أمر مهم».

ويعتقد جيروم أنه إضافةً إلى أن الشركات الهندية تنتج مليارات اللقاحات في العام وتتمتع بقدرات هائلة لتوزيعها على العالم، فإن في الهند العديد من الجامعات والأشخاص الموهوبين وقطاع تكنولوجيا إحيائية مزدهراً، ما يشكّل موارد عدة للتعامل مع الوباء الأكبر الذي يواجهه العالم منذ 100 عام.

وأكد جيروم أن ما تقوم به الحكومة سيكون فاعلاً في الحدّ من انتشار «كوفيد-19» بين السكان، وأن العامل الأهم المراقبة المتأنية لعمليات الفحص والإبلاغ عن الحالات.