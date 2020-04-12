بوريس جونسون يغادر المستشفى

المصدر: د ب أ

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرج من المستشفى، اليوم الأحد، لكنه لن يبدأ العمل على الفور، وذلك بناء على نصائح الأطباء.

وأضاف المتحدث أن جونسون (55 عاماً) يود توجيه الشكر إلى العاملين في مستشفى سانت توماس على "الرعاية الفائقة" التي تلقاها، وأوضح المتحدث أن جونسون سيقيم في مقره الريفي في تشكرز بالقرب من لندن.

وكان جونسون قد وجه الشكر أمس السبت إلى العاملين في المستشفى، وقال في رسالة مقتضبة بعث بها مساء أمس: "لا أستطيع أن أشكركم بشكل كاف، فأنا مدين لكم بحياتي".

وكان جونسون دخل المستشفى يوم الأحد الماضي، وقضى ثلاثة أيام في الرعاية المركزة بعدما تدهورت حالته الصحية على نحو ملحوظ، وقد انتقل إلى وحدة رعاية عادية يوم الخميس الماضي.

وينوب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن جونسون في أداء مهامه، لكن دون أن تكون لراب صلاحيات رئيس الحكومة، إذ إن الدستور البريطاني غير المكتوب لا ينص على قاعدة واضحة بخصوص حالة غياب رئيس الوزراء.

وثمة توقعات بإمكانية استمرار غياب جونسون لعدة أسابيع أخرى.

من ناحية أخرى، تشير تقديرات مؤسسة "ويلكم" البريطانية إلى أن بريطانيا يمكن أن تصبح الدول الأوروبية الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، وقال جيرمي فارر رئيس المؤسسة، إنه من المحتمل أن تصبح معدلات وفيات كورونا هي الأعلى.