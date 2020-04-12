ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى حوالي 121300 والوفيات 2670

المصدر: د ب أ

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى بعد ظهر أمس السبت إلى 121324 (وكانت حصيلة أول الأمس حتى الثامنة والربع مساء 116600 إصابة بالعدوى).

جاء ذلك في تقييم كلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه أحدث البيانات التي تصدر عن الولايات الألمانية كل منها على حدة.

ويختلف موعد إصدار الحالة في كل يوم باختلاف إصدار الإحصاءات من ولاية إلى أخرى.

كما أن كل ولاية تختلف مواعيد إصدار بياناتها في اليوم الواحد.

ووصل عدد الوفيات عقب الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 2678 حالة (إحصاء أول الأمس وصل إلى 2471 حتى الثامنة والربع مساء).

وتوفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأوبئة والأمراض المعدية في برلين تجاوز حوالي 57400 شخص مرحلة الإصابة بالعدوى وشفوا من المرض.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى مستوى للإصابات في ألمانيا بما يزيد على 31770 من الحالات المسجلة، وما لا يقل عن 760 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد يفوق 25650 حالة إصابة وما لا يقل عن 534 حالة وفاة، ثم ولاية بادن فورتمبيرغ بأكثر من 24 ألف حالة إصابة بالعدوى ووفاة أكثر من 641 شخصا.

كما سجلت ولاية بافاريا أعلى معدل للإصابات، حيث وصل هذا المعدل إلى 243 إصابة بين كل 100 ألف شخص، بينما يصل معدل الإصابة لمتوسط عدد السكان في ألمانيا كلية إلى 9ر145 شخصا لكل مائة ألف.

غير إن عدد الفحوص لكل 100 ألف نسمة من السكان يختلف بين الولايات.

وكما هو الحال في بلدان أخرى، يتوقع الخبراء أيضا في ألمانيا وجود رقم خفي عال لحالات الإصابة التي لم ترصد.