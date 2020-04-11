الولايات المتحدة تتصدر العالم في عدد الوفيات بكورونا

المصدر: وكالات

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وباتت الولايات المتحدة البلد الأكثر تأثراً في العالم بوباء كوفيد-19 مع تسجيلها 18860 وفاة. بينما سجلت إيطاليا حتى الآن 18849 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأضحت الولايات المتحدة، منذ أمس الجمعة، البلد الأول في العالم الذي يتخطى 2000 وفاة في يوم واحد مع تسجيلها 2108 وفيات خلال 24 ساعة.

وتشكل ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد، وأعلن عمدتها بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، عن قرار إغلاق المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي.