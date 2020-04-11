بالفيديو.. السفينة الموبوءة بكورونا ترسو في ميناء مونتفيديو

المصدر: د ب أ

دخلت سفينة سياحية منكوبة بفيروس كورونا المستجد ميناء مونتفيديو عاصمة أوروغواي أمس الجمعة، حسبما قالت حكومة أوروغواي.

وتأكد إصابة 60 بالمئة من ركاب السفينة جريج مورتمر، البالغ عددهم 200 شخص، بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت حكومة أوروغواي إن 112 راكبا نقلوا جوا إلى مدينة ملبورن الأسترالية مساء الجمعة في طائرة مزودة بمعدات طبية.

وتم بالفعل نقل ثمانية من المرضى إلى مستشفيات في مونتفيديو.

وهناك أكثر من 210 أشخاص على متن السفينة، ومعظمهم من نيوزيلندا وأستراليا.

وكانت السفينة قد انطلقت إلى القطب الجنوبي في منتصف مارس الماضي، إلا أنها رست قبالة سواحل مونتفيديو منذ 21 من الشهر نفسه، وفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي).

وقال وزير خارجية أوروغواي ارنستو تالفي أمس الجمعة إن عدة أشخاص من السفينة جريج مورتمر يجب أن يظلوا في الحجر الصحي على متن السفينة، وذلك وفقا لتقارير إعلامية محلية.