إيطاليا تمدد إجراءات العزل العام حتى 3 مايو المقبل

المصدر: رويترز

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم "الجمعة" إن حكومته قررت تمديد إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد لاحتواء فيروس كورونا حتى الثالث من مايو أيار رغم أنه سيتم السماح لمتاجر قليلة بإعادة فنح أبوابها اعتبارا من 14 أبريل نيسان.

وقل كونتي في مؤتمر صحافي "هذا قرار صعب لكنه ضروري وأتحمل عنه المسؤولية السياسية كاملة".

وتم فرض القيود الصارمة على التنقل وفرض الإغلاق على معظم المتاجر والشركات في مختلف أنحاء إيطاليا في التاسع من مارس آذار وكان مقررا أن ينتهي ذلك يوم الاثنين.

وقال كونتي إن مما سيستثني من تمديد الإغلاق دور بيع الكتب ودور بيع الأدوات الكتابية والمتاجر التي تبيع ملابس الأطفال وإنها يمكن أن تعيد فتح أبوابها يوم 14 أبريل نيسان.

وفي تصريحات أخرى قال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الخميس بين وزراء مالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشأن حزمة اقتصادية لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي "ما زال غير كاف".