إيطاليا تسجل 570 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت إيطاليا 570 حالة وفاة جديدة بسبب جائحة كورونا المستجد، بانخفاض عن 610 حالة سجلت أمس الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 18 ألفا و 849 حالة.

وسجلت إيطاليا أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب مرض كوفيد- 19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لكنها شهدت تباطؤا في انتشار الفيروس مؤخرا.

وتم تسجيل 3951 حالة إصابة جديدة، بزيادة بنسبة 75ر2 بالمئة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 147 ألفا و 577 حالة. وكانت الزيادة اليومية أقل من 4 بالمئة منذ يوم الأحد، مقارنة بأكثر من 20 بالمئة في أوائل مارس.



ووارتفع عدد حالات التعافي بمقدار 1985 لتصل إلى 30 ألفا و 455 حالة، وانخفض عدد المرضى ممن يتلقون العلاج في العناية المركزة لليوم السابع على التوالي، بواقع 108 مرضى ليصل إلى 3497 مريضا.