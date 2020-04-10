آخر تطورات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يلي آخر مستجدات وتداعيات فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى إلى وفاة أكثر من 96 ألف شخص حول العالم:

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق

توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول خطة اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 تبلغ قيمتها 500 مليار يورو متوفرة مباشرة، علاوة على صندوق إنعاش بقيمة مماثلة.

لكن لم يحسم الوزراء موضوع تشارك الدين بين دول التكتل، أي إصدار "سندات كورونا" الموجهة لدعم الاقتصاد على مدى أطول، نظرا لوجود انقسام حوله بين دول الشمال والجنوب.

اتفاق في الأفق حول النفط

من جهتها، تسعى الدول الأساسية المنتجة للنفط، على رأسها السعودية وروسيا، للتوصل إلى اتفاق الجمعة بعد "تفاهم أولي" بينها لخفض الإنتاج بـ10 ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو لمواجهة انهيار الأسعار.

كساد كبير

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا من إمكانية أن يتسبب "كوفيد-19" بـ"أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير" عام 1929 على المستوى العالمي.

الاحتياطي الفيدرالي يهبّ للنجدة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) عن تخصيص قروض جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل "دعم الاقتصاد"، ستوجه على وجه التخصيص إلى الشركات والمناطق المتضررة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

أكثر من 96 ألف وفاة حول العالم

سجلت حول العالم أكثر من مليون ونصف إصابة بكوفيد-19 و96340 وفاة في 193 بلداً إلى حدود الساعة 10,00 بتوقيت غرينيتش يوم الجمعة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي أكبر بلد متأثر بالوباء، اذ سجل 466299 إصابة و16686 وفاة.

وتجاوزت الحصيلة في الكاريبي وأمريكا اللاتينية 50 ألف إصابة، بينها أكثر من ألفي وفاة.

والبرازيل هي أكثر دول المنطقة تضرراً مع 17847 إصابة و941 وفاة في صفوف 210 ملايين ساكن.

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تأثراً لناحية الإصابات (826382) والوفيات (66642). وسجل أكبر عدد وفيات في إيطاليا (18279)، تليها إسبانيا (15843)، ثم فرنسا (12210) والمملكة المتحدة . (7978)

وسجلت بلجيكا 496 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة فيها إلى 3019 وفاة، في حين سجلت إسبانيا أدنى عدد اصابات (+605) منذ 24 مارس.

إيطاليا تتجه لتمديد الحجر

قالت وسائل إعلام إيطالية إن الحكومة قررت تمديد الحجر الذي ينتهي في 13 أبريل إلى 3 مايو.

الأمم المتحدة تتقدم ببطء

في أول اجتماع لهم حول كوفيد-19 عبر الفيديو، عبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 عن "دعمهم" لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش.

فرنسا تضاعف خطة الطوارئ

رفعت فرنسا خطة الطوارئ الخاصة بها من 45 إلى مئة مليار يورو.

ويأتي الإعلان غداة تمديد الرئاسة الفرنسية الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 مارس لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 أبريل.

بوريس جونسون يغادر العناية المركزة

غادر رئيس الحكومة البريطاني المصاب بكوفيد-19 العناية المركزة مساء الخميس بعد أن دخلها مساء الاثنين، لكنه لم يغادر المستشفى.

وقال والد جونسون: "لا أعتقد أن بمقدورنا القول إنه تجاوز مرحلة الخطر".

تبرع بعقار هيدروكسي كلوروكين

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي التبرع بـ100 مليون جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو مشتق من عقار كلوروكين، ويستخدم لعلاج الملاريا، إلى 50 بلداً لاستخدامه في علاج مرضى كوفيد-19.